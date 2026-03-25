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Intelligence artificielle

Le droit au Québec encadre-t-il clairement les reproductions de l'IA?

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 mars 2026 18:23

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le droit au Québec encadre-t-il clairement les reproductions de l'IA?
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Depuis plusieurs mois, des artistes comme Matthew McConaughey s’interrogent publiquement sur la place grandissante de l’intelligence artificielle dans les industries créatives et sur ce qu’elle change pour les interprètes.

À l’approche des JUNO Awards, le 29 mars, ces réflexions trouvent un écho particulier dans l’industrie musicale. Entre voix clonées, chansons générées par IA et controverses entourant l’utilisation non autorisée du style ou de l’image d’artistes, les frontières de la création évoluent rapidement. 

Au Canada et au Québec, le droit encadre-t-il clairement la reproduction d’une voix, d’une image ou d’attributs identitaires par l’IA?

Écoutez à ce sujet Me Christian Leblanc, avocat en propriété intellectuelle et technologie chez Fasken, en compagnie de Philippe Cantin.

Christian Leblanc soulève les inquiétudes du secteur artistique face à l’intelligence artificielle, notamment la génération de chansons IA, l’utilisation non autorisée de l’image ou de la voix (ex. Scarlett Johansson, Billie du Page), et l’impact sur les métiers créatifs.

Leblanc souligne l’importance du respect du droit d’auteur, évoque des cas juridiques récents (Anthropic, 1,4 milliard de dollars), et il insiste sur la nécessité d’un encadrement légal pour protéger les créateurs tout en s’adaptant à cette technologie de rupture.

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