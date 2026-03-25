Budget du Québec 2026-2027

Le budget 2026-2027 du Québec prévoit une hausse de financement pour les écoles privées (plus de 4 %) supérieure à celle du réseau public (un peu plus de 1 %).

Le député de Québec Solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, dénonce ce «double standard» comme un «biais» en faveur du privé, craignant que la faible augmentation accordée au public n'entraîne des compressions.

Si le gouvernement Legault conteste le calcul, affirmant que l'ajout d'autres enveloppes porte la croissance du réseau public à 3 %, cette hausse reste inférieure aux 4 % accordés au privé,

Écoutez Gabriel Nadeau-Dubois, député pour Québec Solidaire dans la circonscription de Gouin, en discuter mercredi, au micro de Philippe Cantin.