 Aller au contenu
Budget du Québec 2026-2027

Plus grande hausse du financement pour l'école privée: «C'est injustifiable»

par 98.5

0:00
7:42

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 mars 2026 16:31

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Plus grande hausse du financement pour l'école privée: «C'est injustifiable»
Le budget 2026-2027 prévoit une hausse de financement pour les écoles privées (plus de 4 %) supérieure à celle du réseau public (un peu plus de 1 %). / ODIN Daniel / Adobe Stock

Le budget 2026-2027 du Québec prévoit une hausse de financement pour les écoles privées (plus de 4 %) supérieure à celle du réseau public (un peu plus de 1 %).

Le député de Québec Solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, dénonce ce «double standard» comme un «biais» en faveur du privé, craignant que la faible augmentation accordée au public n'entraîne des compressions.

Si le gouvernement Legault conteste le calcul, affirmant que l'ajout d'autres enveloppes porte la croissance du réseau public à 3 %, cette hausse reste inférieure aux 4 % accordés au privé,

Écoutez Gabriel Nadeau-Dubois, député pour Québec Solidaire dans la circonscription de Gouin, en discuter mercredi, au micro de Philippe Cantin. 

«Je trouve ça injustifiable. Ça fait longtemps qu'il y a un système d'éducation à trois vitesses au Québec. Mais là, ce qu'on est en train d'inventer à la CAQ, c'est l'austérité à deux vitesses, c'est-à-dire qu'on va demander dans la prochaine année au système public de se serrer la ceinture alors qu'il manque déjà tellement de ressources. Et en parallèle, on va permettre une croissance plus importante du financement du privé. Je trouve que c'est avoir vraiment les priorités inversées.»

Gabriel Nadeau-Dubois

Vous aimerez aussi

Réparer un système antipollution : «C'est entre 20 000 et 25 000$»
La commission
Réparer un système antipollution : «C'est entre 20 000 et 25 000$»
0:00
10:48
Déclaration en anglais : de nombreux appels à la démission de Michael Rousseau
Le Québec maintenant
Déclaration en anglais : de nombreux appels à la démission de Michael Rousseau
0:00
9:36
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Déclaration en anglais : de nombreux appels à la démission de Michael Rousseau
Rattrapage
PDG d'Air Canada
Déclaration en anglais : de nombreux appels à la démission de Michael Rousseau
Jakub Dobes: la naissance d'un numéro un?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Une éclosion à sa saison recrue
Jakub Dobes: la naissance d'un numéro un?
Guerre au Moyen-Orient: Téhéran rejette le plan de paix américain
Rattrapage
Un plan de paix en 15 points
Guerre au Moyen-Orient: Téhéran rejette le plan de paix américain
État des établissements scolaires : «Il faut que quelque chose soit fait»
Rattrapage
Documentaire Écoles sous pression
État des établissements scolaires : «Il faut que quelque chose soit fait»
Loi 21: La CSEM invoque la protection des droits linguistiques en Cour suprême
Rattrapage
Validité de la Loi sur la laïcité
Loi 21: La CSEM invoque la protection des droits linguistiques en Cour suprême
Rénovation du Stade olympique: «Le nouvel anneau technique est en place»
Rattrapage
Budget de 870 millions $
Rénovation du Stade olympique: «Le nouvel anneau technique est en place»
Les Hurricanes, un bon modèle pour les Canadiens
Rattrapage
Canadiens de Montréal
LNH
Les Hurricanes, un bon modèle pour les Canadiens
Du gymnase de quartier à la scène internationale
Rattrapage
Coupe du monde Street Child
Du gymnase de quartier à la scène internationale
La remontée de la Bourse aura été éphémère
Rattrapage
Conflit au Moyen-Orient
La remontée de la Bourse aura été éphémère
Donald Trump évoque un «cadeau» de l'Iran
Rattrapage
Conflit en Iran
Donald Trump évoque un «cadeau» de l'Iran
«Cette personne n'a plus la légitimité d'occuper cette fonction» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Vidéo en anglais du PDG d'Air Canada
«Cette personne n'a plus la légitimité d'occuper cette fonction» -Dimitri Soudas
«C'est fou à quel point un mot peut changer la portée d'une loi»
Rattrapage
Assouplir le critère de dangerosité d'un individu
«C'est fou à quel point un mot peut changer la portée d'une loi»
Meilleure prise en charge, prévention et accompagnement des proches
Rattrapage
Modernisation de la loi P-38
Meilleure prise en charge, prévention et accompagnement des proches
«Psychologiquement, c'est important de battre les Hurricanes ce soir»
Rattrapage
Match des Canadiens contre la Caroline
«Psychologiquement, c'est important de battre les Hurricanes ce soir»