Neutralité face à la vidéo de Michael Rousseau

Cas rarissime: nous avons presque une unanimité politique relativement à la demande de démission de Michael Rousseau, le PDG d’Air Canada, suite à son incapacité à communiquer en français après la tragédie à l’aéroport LaGuardia à New York ayant coûté la vie à deux personnes.

Écoutez l'animatrice et chroniqueuse Nathalie Normandeau à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les premiers ministres Mark Carney et François Legault ainsi que l’Assemblée nationale critiquent Rousseau, mais le nouveau chef du PLQ, Charles Milliard, reste neutre.

Pour sa part, le PQ fait de la politique avec cette affaire.

Air Canada, basée à Montréal et assujettie à la Loi sur les langues officielles, fait face à une crise interne, un moral bas des employés, et une couverture internationale, notamment dans le New York Times.

Autre sujet abordé :

Maïté Blanchette Vézina, passée au Parti conservateur du Québec, se présente dans l’ancien comté d’Éric Caire.