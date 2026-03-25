La Caisse et Brookfield privatisent la Québécoise Boralex. Cette transaction permettra au producteur d’énergie renouvelable d’avoir accès à des capitaux de façon stable et prévisible pour poursuivre sa croissance.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

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