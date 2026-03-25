La Caisse et Brookfield privatisent la Québécoise Boralex. Cette transaction permettra au producteur d’énergie renouvelable d’avoir accès à des capitaux de façon stable et prévisible pour poursuivre sa croissance.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Boralex est valorisée pour 9 milliards de dollars;
- La compagnie gère 1000 millards $ d'actifs sous gestion;
- Hydro-Québec évalue le potentiel de l’éolien en mer en Nouvelle-Écosse;
- Tous les indices boursiers sont en hausse, mais le prix du baril de pétrole est encore au-dessus de 100 $