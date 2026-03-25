Un plan de paix en 15 points

Alors que Donald Trump multiplie les déclarations optimistes quant à l'avancement des discussions de haut niveau, l'Iran refroidit les ardeurs en refusant catégoriquement tout dialogue.

Le plan de paix en 15 points proposé par Washington, qui exige notamment la fin du programme nucléaire iranien et le démantèlement de sites stratégiques, se heurte à une fin de non-recevoir de la part de Téhéran.

Écoutez l'ancien ambassadeur Ferry de Kerckhove aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Malgré ce mur diplomatique, des canaux de communication resteraient ouverts via la Turquie et le Pakistan.

Sur le terrain, l'escalade se poursuit entre Israël et l'Iran, alimentée par une rivalité profonde entre les grands producteurs de pétrole de la région.

La résilience de l'Iran, où le pouvoir reste fermement ancré entre les mains de l'Ayatollah et des Gardiens de la révolution, complique toute issue rapide au conflit.