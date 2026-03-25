Le documentaire Écoles sous pression – une quête de Ricardo Larrivée, qui sera présenté sur ICI Télé et ICI Tou.TV le 30 mars prochain, met de l'avant l'état de décrépitude dans lequel se trouvent les écoles du Québec.

Écoutez Ricardo Larrivée, initiateur du projet, en discuter mercredi au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.