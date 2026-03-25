Le documentaire Écoles sous pression – une quête de Ricardo Larrivée, qui sera présenté sur ICI Télé et ICI Tou.TV le 30 mars prochain, met de l'avant l'état de décrépitude dans lequel se trouvent les écoles du Québec.
Écoutez Ricardo Larrivée, initiateur du projet, en discuter mercredi au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.
«Je me suis dit qu'il fallait donner la parole aux gens dans les écoles. Il faut que le plus de gens possible voient ce dont on est témoin, parce que ça n'a pas de sens. Il faut que quelque chose soit fait. Je me suis dit que ce serait bien que ça soit un sujet de conversation, que ce soit un sujet d'élection. Les enfants, on ne les entend pas, mais ils sont là et c'est la prochaine génération. Puis on pourrait montrer aussi qu'on est capable du meilleur parce qu'on en a des superbes écoles.»