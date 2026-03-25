Un homme visionnaire

Le fondateur de Starfrit, Jacques Gatien, s'est éteint samedi dernier à l’âge de 87 ans.

Écoutez Gilles Gosselin, président de Promotions Atlantiques, aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il revient sur le parcours impressionnant de cet homme visionnaire qui a su transformer le quotidien des Québécois. Jacques Gatien n'était pas un inventeur de produits, mais un génie de la démonstration et du marketing.

De la piscine hors terre supportant un éléphant pour prouver sa solidité aux infopublicités avant-gardistes de deux minutes, M. Gatien a bâti un empire.

De nos jours, Starfrit commercialise environ 1500 produits à travers le monde, restant fidèle à sa mission: offrir des outils de cuisine performants et accessibles à tous.