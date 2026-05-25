Les urgences des hôpitaux généraux sont peut-être moins remplies lors des matchs des Canadiens de Montréal, mais ce n’est pas le cas pour l’Institut de cardiologie de Montréal.

La cheffe du département de médecine d’urgence, Dre Julie Sirois, et son équipe ont constaté une hausse d’environ 20 % des visites à l’Institut de cardiologie de Montréal lors d’un match du CH.

Qu’est-ce qui explique ce phénomène?

Écoutez Dre Julie Sirois, cheffe du département de médecine d’urgence de l’Institut de cardiologie de Montréal, au micro de Patrick Lagacé.