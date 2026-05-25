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Institut de cardiologie de Montréal

CH et problèmes cardiaques: «On avait un niveau d’achalandage de 20 % de plus»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 mai 2026 08:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
CH et problèmes cardiaques: «On avait un niveau d’achalandage de 20 % de plus»
Des partisans du CH, particulièrement des hommes, peuvent avoir des enjeux cardiaques en raison du stress causé par les affrontements en séries éliminatoires. / Adobe Stock

Les urgences des hôpitaux généraux sont peut-être moins remplies lors des matchs des Canadiens de Montréal, mais ce n’est pas le cas pour l’Institut de cardiologie de Montréal. 

La cheffe du département de médecine d’urgence, Dre Julie Sirois, et son équipe ont constaté une hausse d’environ 20 % des visites à l’Institut de cardiologie de Montréal lors d’un match du CH. 

Qu’est-ce qui explique ce phénomène?

Écoutez Dre Julie Sirois, cheffe du département de médecine d’urgence de l’Institut de cardiologie de Montréal, au micro de Patrick Lagacé. 

«Les gens sont motivés, adorent leur équipe et sont très impliqués émotivement. Donc, ça crée une montée d’adrénaline. [...] Si je suis hypertendu, diabétique, j’ai 50 ans, je suis un homme. Là, je suis plus à risque, avec un risque aigu, de dégager une plaque de cholestérol dans mes artères et de faire un infarctus.»

Dre Julie Sirois

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