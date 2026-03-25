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Politique
De Rimouski à La Peltrie

Recrue vedette au PCQ: Blanchette Vézina veut «changer le modèle québécois»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 mars 2026 08:41

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Recrue vedette au PCQ: Blanchette Vézina veut «changer le modèle québécois»
Maïté Blanchette Vézina et Éric Duhaime / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

L'ex-ministre caquiste Maïté Blanchette Vézina justifie son passage au Parti conservateur du Québec par le besoin d'une voix de droite forte à l'Assemblée nationale.

Bien qu'elle ait promis de siéger comme indépendante après son départ de la CAQ, elle affirme avoir trouvé chez Éric Duhaime une vision claire pour la décentralisation et les régions.

Elle se présentera dans la circonscription urbaine de La Peltrie aux prochaines élections, un choix motivé par des raisons familiales et stratégiques.

Éric Duhaime souligne quant à lui l'importance d'avoir une élue d'expérience pour accroître la visibilité du parti avant le scrutin d'octobre.

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