Géant du numérique

Le géant des réseaux sociaux Meta (Facebook, Instagram) vient de subir un revers majeur devant la justice du Nouveau-Mexique.

L'entreprise a été reconnue responsable d'avoir exposé des mineurs à des contenus dangereux et à des prédateurs sexuels, tout en trompant les parents sur l'efficacité de ses mesures de sécurité.

En conséquence, une sanction de 375 millions $ en dommages a été imposée, bien que Meta ait déjà annoncé son intention de porter la cause en appel.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point sur ce verdict, mercredi, à Lagacé le matin.