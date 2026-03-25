Air Canada et les deux solitudes linguistiques

Yves-François Blanchet qualifie le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, d'«impénitent» pour son refus d'apprendre le français malgré ses promesses de 2021.

Selon le chef du Bloc québécois, le conseil d'administration de l'entreprise devrait exiger son départ, car son attitude nuit à l'image de la compagnie auprès de la clientèle francophone.

M. Blanchet souligne le fossé culturel avec le Canada anglais, où cet unilinguisme est jugé «normal».

Il réaffirme le droit du Québec à protéger sa langue et ses valeurs face à une vision canadienne qui souhaiterait, selon lui, voir les Québécois s'assimiler.

Écoutez Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, mercredi matin au micro de Patrick Lagacé.