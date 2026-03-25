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Politique provinciale
Changements à la loi P-38

«On veut vraiment assouplir le processus au niveau des tribunaux administratifs»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 mars 2026 08:04

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«On veut vraiment assouplir le processus au niveau des tribunaux administratifs»
La ministre Sonia Bélanger / La Presse Canadienne

La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, estime que les changements annoncés à la loi P-38 sont majeurs.

Québec a déposé mardi son projet de loi visant à assouplir des règles entourant l’hospitalisation forcée des personnes avec des enjeux de santé mentale.

Le critère de «danger grave et immédiat» est remplacé par celui de «situation où il existe un danger» pour la personne ou pour autrui.

Écoutez l'élue expliquer les grandes lignes du projet de loi, mercredi, à Lagacé le matin.

«On veut vraiment assouplir le processus au niveau des tribunaux administratifs pour que ça soit beaucoup plus facile. Il y a aussi un budget qui a été adopté de 100 millions de dollars pour aider le réseau à améliorer les services. On est à la bonne place.»

Sonia Bélanger

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