Changements à la loi P-38

La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, estime que les changements annoncés à la loi P-38 sont majeurs.

Québec a déposé mardi son projet de loi visant à assouplir des règles entourant l’hospitalisation forcée des personnes avec des enjeux de santé mentale.

Le critère de «danger grave et immédiat» est remplacé par celui de «situation où il existe un danger» pour la personne ou pour autrui.

Écoutez l'élue expliquer les grandes lignes du projet de loi, mercredi, à Lagacé le matin.