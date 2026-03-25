Réhabilitation impossible?

Julien Lacroix a officiellement annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière, expliquant que sa famille et lui sont épuisés physiquement et mentalement.

Cette décision survient après le désistement de Juste pour rire et d'importantes pressions sur les réseaux sociaux.

L'humoriste reconnaît avoir eu des comportements « dégradants et irrespectueux » par le passé, tout en niant les accusations de prédation ou de viol.

Catherine Brisson souligne l'impact d'un courriel du Groupe Phaneuf envoyé aux salles de spectacle, stipulant que ses artistes ne s'associeraient à aucune personne «soupçonnée» ou «dénoncée»...

Écoutez la chroniqueuse culturelle à ce sujet, mercredi à Lagacé le matin.