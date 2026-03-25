Les critiques sont-elles justifiées?

L'animateur Martin Cloutier a livré un témoignage poignant et personnel à la suite de l'alerte Amber déclenchée le week-end dernier, qui concernait deux membres de sa propre famille.

Bien que le signal sonore puisse être dérangeant, surtout en pleine nuit, il rappelle que l'efficacité du système est prouvée : dans 95 % des cas, le dénouement est heureux grâce à la vigilance citoyenne.

Écoutez Martin Cloutier faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il déplore vivement les commentaires haineux et les vidéos de mécontentement circulant sur les réseaux sociaux. Il compare l'alerte Amber aux sirènes d'ambulances ou de camions de pompiers : un mal nécessaire pour sauver des vies concrètes.