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Sports
Le CH 3e dans l'Atlantique

Victoire éclatante face aux Hurricanes: Jakub Dobes vole la vedette

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 mars 2026 06:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Victoire éclatante face aux Hurricanes: Jakub Dobes vole la vedette
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Après une première période difficile contre les Hurricanes, les Canadiens de Montréal ont renversé la vapeur pour l'emporter 5-2, porté par une performance étincelante du gardien Jakub Dobes (41 arrêts). 

Cole Caufield a marqué son 44e but, tandis qu'Ivan Demidov a de nouveau ébloui par son talent. 

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mercredi à Lagacé le matin

Autre sujet abordé: 

  • Au stade du Manchester United FC, des abonnés de longue date sont déplacés vers les hauteurs au profit de sections VIP. 

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