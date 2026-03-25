Le CH 3e dans l'Atlantique

Après une première période difficile contre les Hurricanes, les Canadiens de Montréal ont renversé la vapeur pour l'emporter 5-2, porté par une performance étincelante du gardien Jakub Dobes (41 arrêts).

Cole Caufield a marqué son 44e but, tandis qu'Ivan Demidov a de nouveau ébloui par son talent.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mercredi à Lagacé le matin.

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