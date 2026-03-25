Malgré 20 ans au Québec

Dimitri Soudas critique vertement l'attitude de Michael Rousseau, PDG d'Air Canada, qui, malgré des années passées au Québec, ne maîtrise toujours pas le français.

Selon lui, ce manque d'effort au sommet de l'entreprise envoie un message négatif sur la culture organisationnelle en matière de bilinguisme.

Le chroniqueur aborde également le cas de Mark Carney, dont les discours seraient traduits par des fonctionnaires plutôt que d'être ancrés dans la réalité francophone.

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, mercredi à Lagacé le matin.