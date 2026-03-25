Le chef du SPVM, Fadi Dagher, a détaillé son nouveau plan de lutte contre les discriminations, qui mise sur la traçabilité des comportements des agents tout au long de leur carrière pour prévenir les dérives.

Parallèlement, il a exprimé une vive inquiétude face à la grève dans le milieu communautaire, qu'il considère comme un pilier essentiel de la sécurité des jeunes, bien plus efficace que l'uniforme pour établir un lien de confiance.

Enfin, M. Dagher s'est prononcé en faveur d'un assouplissement de la loi P-38, déplorant que le cadre actuel force trop souvent les policiers à attendre un danger «imminent» avant d'agir.

Écoutez Fady Dagher, chef du SPVM, expliquer le tout, mercredi matin au micro de Patrick Lagacé.