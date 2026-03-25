Face à l'augmentation fulgurante du prix de l'essence, le président de Voghel, Dany Michaud, a décidé d'agir concrètement pour soutenir ses employés.

Depuis cette semaine, les travailleurs admissibles de son entreprise reçoivent une allocation temporaire de 40 $ par semaine pour alléger la pression financière sur leur budget quotidien.

Écoutez le gestionnaire faire le point, mercredi, à Lagacé le matin.

Pour l'entrepreneur, cet investissement d'environ 25 000 $ à 30 000 $ d'ici la fin de l'année est un pari sur l'efficacité et la rétention de son personnel.