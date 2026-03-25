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Politique
Les condoléances en anglais de Michael Rousseau

«Niaisez-moi pas... 500 heures de cours et même pas capable de lire un texte?»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 mars 2026 07:21

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
«Niaisez-moi pas... 500 heures de cours et même pas capable de lire un texte?»
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Michael Rousseau, le PDG d'Air Canada, suscite à nouveau l'indignation.

Malgré des centaines d'heures de cours de français, son récent message de condoléances à la suite de la tragédie de LaGuardia a été diffusé quasi exclusivement en anglais, ne contenant que de brèves salutations d'usage en français.

Cette situation est d'autant plus critiquée qu'Air Canada est assujetti à la Loi sur les langues officielles. 

M. Rousseau sera convoqué devant le Comité permanent des langues officielles pour s'expliquer avant le 1er mai.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau commenter le discours «in english only» du haut gestionnaire, mercredi, à Lagacé le matin.

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