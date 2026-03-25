Les condoléances en anglais de Michael Rousseau

Michael Rousseau, le PDG d'Air Canada, suscite à nouveau l'indignation.

Malgré des centaines d'heures de cours de français, son récent message de condoléances à la suite de la tragédie de LaGuardia a été diffusé quasi exclusivement en anglais, ne contenant que de brèves salutations d'usage en français.

Cette situation est d'autant plus critiquée qu'Air Canada est assujetti à la Loi sur les langues officielles.

M. Rousseau sera convoqué devant le Comité permanent des langues officielles pour s'expliquer avant le 1er mai.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau commenter le discours «in english only» du haut gestionnaire, mercredi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés