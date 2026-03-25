Par rapport aux violences sexuelles

Gisèle Pelicot, dont l'histoire de violences sexuelles subies pendant des années a bouleversé la France et le monde, témoigne de sa résilience dans son livre Et la joie de vivre.

Droguée à son insu par son mari pour être livrée à des dizaines d'hommes, elle avait choisi de lever le huis clos lors de son procès pour que «la honte change de camp».

Écoutez Mme Pelicot en entrevue avec Patrick Lagacé mercredi matin.