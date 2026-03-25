Par rapport aux violences sexuelles

Gisèle Pelicot, dont l'histoire de violences sexuelles subies pendant des années a bouleversé la France et le monde, témoigne de sa résilience dans son livre Et la joie de vivre.
Droguée à son insu par son mari pour être livrée à des dizaines d'hommes, elle avait choisi de lever le huis clos lors de son procès pour que «la honte change de camp».
Écoutez Mme Pelicot en entrevue avec Patrick Lagacé mercredi matin.
«Pour certains je suis un symbole, pour d'autres je suis une icône, j'aime mieux le mot "éveilleuse" [...] Je pense qu'en effet j'ai éveillé les consciences collectives par rapport à toutes les violences sexuelles.»
Malgré les traumatismes et les tactiques de défense de ses agresseurs basées sur le déni et l'absence de notion de consentement, Gisèle Pelicot refuse d'être définie uniquement par sa victimisation.
Elle se décrit désormais comme une femme plus forte, capable d'affronter son ex-mari en prison pour obtenir des réponses sur cette trahison.
Aujourd'hui, elle a retrouvé l'amour auprès de son nouveau compagnon avec qui elle envisage des années apaisées.