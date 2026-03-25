Chute de 10 % de l’action

Malgré des profits annuels dépassant 1,3 milliard de dollars, l'action de Dollarama a chuté de 10 %, victime d'attentes boursières démesurées.

L'entreprise investit massivement dans son expansion internationale, notamment au Mexique et en Australie, tout en faisant face à la menace d'une hausse des coûts de transport et du plastique liée au prix du pétrole.

Pour maintenir ses prix fixes, le détaillant privilégie la réduction des quantités par emballage plutôt que l'augmentation des prix.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mercredi, à Lagacé le matin.

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