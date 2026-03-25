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Économie
Chute de 10 % de l’action

Dollarama: le paradoxe d'un champion boursier puni malgré ses profits

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 mars 2026 07:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Dollarama: le paradoxe d'un champion boursier puni malgré ses profits
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Malgré des profits annuels dépassant 1,3 milliard de dollars, l'action de Dollarama a chuté de 10 %, victime d'attentes boursières démesurées.

L'entreprise investit massivement dans son expansion internationale, notamment au Mexique et en Australie, tout en faisant face à la menace d'une hausse des coûts de transport et du plastique liée au prix du pétrole.

Pour maintenir ses prix fixes, le détaillant privilégie la réduction des quantités par emballage plutôt que l'augmentation des prix. 

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mercredi, à Lagacé le matin.

Autre sujet abordé

  • En Floride, un candidat républicain propose une taxe de 50 % sur les revenus des créateurs de contenu OnlyFans, une mesure qualifiée de «taxe au péché» inversée.

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