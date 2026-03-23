Premier débat Fréchette-Drainville

Les candidats de la course à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette et Bernard Drainville, se sont affrontés samedi, à l'occasion d'un premier débat à Québec.
Écoutez l'analyste politique et chroniqueur Philippe Léger, en discuter lundi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«Ma première impression, c'est que Bernard Drainville a été au-delà des espérances à ce débat. Est-ce que c'est suffisant pour changer la dynamique de la course à la chefferie de la CAQ? Je ne le sais pas. On voit que tous les indicateurs montrent que Christine Fréchette est en avance. Mais lors de ce débat, on a vu un Bernard Drainville capable d'aller plus en profondeur, d'avoir une certaine connaissance de certains dossiers qui, moi, m'a surpris quand on le compare à certaines entrevues qu'il a pu faire dans les derniers mois.»