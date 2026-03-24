Le passage de la députée Maïté Blanchette Vézina dans les rangs du Parti conservateur du Québec suscite un vif débat sur l'éthique des «transfuges» à l'Assemblée nationale.

Alors que certains réclament une loi pour empêcher ces sauts de clôture en cours de mandat, d'autres y voient une expression fondamentale de la liberté de conscience.

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau aborder le tout, mardi midi, à l'émission La commission.

Luc Ferrandez se montre particulièrement critique, suggérant qu'un élu devrait minimalement attendre la fin de son mandat avant de changer d'allégeance, par respect pour les électeurs qui ont voté pour une plateforme précise.

De son côté, Nathalie Normandeau souligne que la justification devant les électeurs est l'étape la plus difficile pour un député qui décide de traverser la chambre.