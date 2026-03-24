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Politique provinciale
Débat sur l'éthique des «transfuges»

Maïté Blanchette Vézina: trahison ou liberté de conscience?

par 98.5

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2:08

Entendu dans

La commission

le 24 mars 2026 12:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Maïté Blanchette Vézina: trahison ou liberté de conscience?
La commission / Cogeco Média

Le passage de la députée Maïté Blanchette Vézina dans les rangs du Parti conservateur du Québec suscite un vif débat sur l'éthique des «transfuges» à l'Assemblée nationale.

Alors que certains réclament une loi pour empêcher ces sauts de clôture en cours de mandat, d'autres y voient une expression fondamentale de la liberté de conscience.

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau aborder le tout, mardi midi, à l'émission La commission.

Luc Ferrandez se montre particulièrement critique, suggérant qu'un élu devrait minimalement attendre la fin de son mandat avant de changer d'allégeance, par respect pour les électeurs qui ont voté pour une plateforme précise.

De son côté, Nathalie Normandeau souligne que la justification devant les électeurs est l'étape la plus difficile pour un député qui décide de traverser la chambre.

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