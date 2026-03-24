Selon Me Jean-François Bertrand, l'avocat de Karl Malenfant, qui a été au cœur de la commission sur le fiasco SAAQclic, son client a été la cible d'attaques diffamatoires et a été désigné comme le bouc émissaire par le gouvernement du Québec, avant même le début des audiences de la commission Gallant.

Écoutez Me Jean-François Bertrand aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de l'animateur Philippe Cantin.

L'avocat explique pourquoi son client demande l'annulation du rapport final de la commission, et souligne que son client a été cité des centaines de fois dans les médias avant son intervention, confirmant son statut d'acteur principal.

La demande de contrôle judiciaire repose sur l'allégation que le droit de Karl Malenfant d'être entendu a été violé.

Me Bertrand affirme que le juge Gallant a empêché son client de donner sa version complète des faits, notamment sur des points techniques comme l'imposition de la méthode de déploiement «Big Bang».