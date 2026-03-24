Vidéo en anglais du PDG d'Air Canada

Michael Rousseau, le PDG d’Air Canada, est critiqué pour sa vidéo uniquement en anglais dans la foulée de la tragédie aérienne de New York.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas commenter cette affaire au micro de Philippe Cantin.

Ce n'est pas la première fois que le PDG d'Air Canada rate l'occasion de s'exprimer en français.