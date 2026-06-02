Face à l'état lamentable du réseau routier québécois, le Regroupement pour de meilleures routes au Québec vient de voir le jour.

Formé d'experts, d'universitaires et de gens d'affaires, ce regroupement ne veut pas seulement dénoncer, mais apporter des solutions concrètes aux partis politiques en vue des prochaines élections.

La priorité absolue est de revoir la formule actuelle et de mettre l'accent sur l'entretien préventif plutôt que de reconstruire une fois qu'il est trop tard.

Écoutez Caroline Amirault, porte-parole du regroupement et directrice générale de l'ACRGTQ, aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Pour y parvenir, le regroupement suggère notamment la création d'un fonds de prévoyance gouvernemental dédié et protégé, qui ne pourrait pas être utilisé à d'autres fins.