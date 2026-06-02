Neuf programmes de la société d'État

Hydro-Québec prévoit investir un milliard de dollars par année en efficacité énergétique jusqu'en 2035, une option trois fois moins coûteuse que la production de nouvelle électricité.

Parmi les mesures phares, le programme de thermostats connectés offre une option clé en main à 0 $ permettant d'économiser environ 150 $ par hiver.

Des subventions sont aussi disponibles pour les thermopompes, les cuisinières à induction et la géothermie.

Écoutez Cendrix Bouchard, conseiller stratégique communication d'entreprise chez Hydro-Québec, expliquer le tout, mardi à La commission.