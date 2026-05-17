Que ce soient les dépenses de campagne du chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, dans Arthabaska ou encore la proposition de taxer les riches de Québec solidaire, Frédéric Bérard, présente l'actualité politique de la semaine en musique!

Il rappelle aussi que la première ministre Christine Fréchette nous fait oublier François Legault et que le sixième match des Québec a fait «pouette pouette».

Écoutez l'actualité politique en musique avec notre chroniqueur Frédéric Bérard, dimanche, à l'émission de Denis Lévesque.