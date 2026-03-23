Joueur passé à un niveau supérieur

Les performances de Kaiden Guhle et de Zachary Bolduc ont retenu l'attention de Tony Marinaro, samedi soir.
Écoutez les commentaires de Tony Marinaro au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- But refusé à Zachary Bolduc: Patrick Roy est à l'affût jusqu'à la fin du match;
- Tony Marinaro estime que Jacob Fowler n'a pas été fameux contre les Islanders;
- L'analyste estime que Jakub Dobes devrait être devant le filet lors de trois des quatre matchs des Canadiens d'ici dimanche;
- Le joueur qui a tourné le coin: Kaiden Guhle, qui a peut-être disputé son match le plus complet de la saison;
- En mode urgence, Zachary Bolduc s'améliore;
- Est-ce que les Canadiens sont l'équipe la plus facile à sous-estimer?;
- Michael Hage à Montréal ou à Laval dès son arrivée.