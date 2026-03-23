Après une apparition mémorable aux Jeux olympiques, les rumeurs d'un retour sur scène pour Céline Dion s'intensifient. Selon un article d'Hugo Dumas dans La Presse, la star internationale pourrait s'installer à la Défense Arena de Paris en septembre et octobre 2026 pour une série de spectacles.

Cette salle, la plus grande de Paris avec ses 40 000 places, permettrait une logistique adaptée à la santé de la chanteuse, qui lutte contre le syndrome de la personne raide.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Beauchamp et l'animateur Philippe Cantin discuter de tout ce qui pointe vers ce retour, lundi, au Québec maintenant.

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