Carter Hart, acquitté d'agressions sexuelles

On discute de la finale de la coupe Stanley entre les Hurricanes de la Caroline et les Golden Knights de Las Vegas, mais pas de leurs styles de jeu...

On parle de la controverse entourant la présence du gardien des Golden Knights, Carter Hart, qui a été acquitté des accusations d'agressions sexuelles liées à Équipe Canada junior, en 2018.

Entouré de Meeker Guerrier et Catherine Beauchamp, Philippe Cantin accueille les journalistes Guillaume Lefrançois, de La Presse, et Daphnée Malboeuf, chroniqueuse au 98.5.

Mardi soir, à Raleigh, lors du premier match de la finale, des femmes ont hurlé: «Non veut dire non!» à Hart.

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