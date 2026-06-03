Carter Hart, acquitté d'agressions sexuelles

On discute de la finale de la coupe Stanley entre les Hurricanes de la Caroline et les Golden Knights de Las Vegas, mais pas de leurs styles de jeu...
On parle de la controverse entourant la présence du gardien des Golden Knights, Carter Hart, qui a été acquitté des accusations d'agressions sexuelles liées à Équipe Canada junior, en 2018.
Entouré de Meeker Guerrier et Catherine Beauchamp, Philippe Cantin accueille les journalistes Guillaume Lefrançois, de La Presse, et Daphnée Malboeuf, chroniqueuse au 98.5.
Mardi soir, à Raleigh, lors du premier match de la finale, des femmes ont hurlé: «Non veut dire non!» à Hart.
Les sujets discutés
- Les Golden Knights ont refusé en septembre l'accréditation d'un journaliste qui avait reparlé de cette affaire quand Hart s'est joint à la formation de Las Vegas;
- Les Golden Knights ont soustrait Hart aux journalistes cette semaine quand le sujet a été évoqué en point de presse;
- Daphnée Malboeuf estime qu'on a oublié l'aspect responsabilité publique des cinq hockeyeurs acquittés et que la LNH tente de «camoufler» cette affaire, «de l'envoyer sous le tapis»;
- L'acquittement a réglé l'aspect judiciaire, mais le malaise du public, lui, n'a jamais disparu;
- La LNH avait un fonds pour les poursuites judiciaires;
- L’impact sur l’image des athlètes et la perception des victimes.