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Guerre en Iran

Un revers symbolique pour le président américain

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 juin 2026 17:51

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Un revers symbolique pour le président américain
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le président américain Donald Trump a subi une défaite à la Chambre des représentants, mercredi, mais il y a peu de chances que ça change sa position politique.

Écoutez l'analyste et chercheuse de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

Le président devra passer par le congrès pour poursuivre la guerre en Iran, si le projet de loi est adopté. Quatre républicains ont voté avec les démocrates pour limiter les pouvoirs présidentiels concernant la guerre en Iran. Le projet de loi doit toutefois avoir l'aval du sénat... et l'approbation du président;

«Si le papier arrive sur le bureau de Donald Trump, va-t-il le signer? Je ne pense pas!»

Seul un vote aux deux tiers des deux chambres peut renverser le veto du président;

Les autres sujets abordés:

  • Les primaires en Californie et en Iowa;
  • La montée du groupe suprémaciste blanc, Patriot Front, actif dans 49 États américains.

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