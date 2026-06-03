Projet de constitution québécoise

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, s’est impatienté face aux partis d’opposition mardi, concernant son projet de constitution, qu’il souhaite faire adopter avant la fin de la session parlementaire le 12 juin prochain.

Écoutez le journaliste à Québec Philip Rodrigue-Comeau brosser le portrait de la situation au micro de l’animateur Philippe Cantin.