Projet de constitution québécoise

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, s’est impatienté face aux partis d’opposition mardi, concernant son projet de constitution, qu’il souhaite faire adopter avant la fin de la session parlementaire le 12 juin prochain.
Écoutez le journaliste à Québec Philip Rodrigue-Comeau brosser le portrait de la situation au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«L’impression de Simon Jolin-Barrette, le ministre de la Justice, c’est qu’on fait tout pour obstruer ce projet-là. Il faut dire que toutes les oppositions, à l’exception des conservateurs, sont contre cette Constitution québécoise. C’est le projet chouchou de Simon Jolin-Barrette. Et là, Christine Fréchette, ce qu’elle a dit, ce n’est pas encore clair, mais elle dit qu’une Constitution, ça ne s’adopte pas avec une poignée d’appuis, mais plutôt avec l’unanimité.»