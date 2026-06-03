 Aller au contenu
Projet de constitution québécoise

«L’impression de Jolin-Barrette, c’est qu’on fait tout pour obstruer ce projet»

par 98.5

0:00
4:07

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 juin 2026 15:27

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philip Rodrigue-Comeau
Philip Rodrigue-Comeau
«L’impression de Jolin-Barrette, c’est qu’on fait tout pour obstruer ce projet»
Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, s’est impatienté face aux partis d’opposition mardi, concernant son projet de constitution, qu’il souhaite faire adopter avant la fin de la session parlementaire le 12 juin prochain. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, s’est impatienté face aux partis d’opposition mardi, concernant son projet de constitution, qu’il souhaite faire adopter avant la fin de la session parlementaire le 12 juin prochain.

Écoutez le journaliste à Québec Philip Rodrigue-Comeau brosser le portrait de la situation au micro de l’animateur Philippe Cantin.

«L’impression de Simon Jolin-Barrette, le ministre de la Justice, c’est qu’on fait tout pour obstruer ce projet-là. Il faut dire que toutes les oppositions, à l’exception des conservateurs, sont contre cette Constitution québécoise. C’est le projet chouchou de Simon Jolin-Barrette. Et là, Christine Fréchette, ce qu’elle a dit, ce n’est pas encore clair, mais elle dit qu’une Constitution, ça ne s’adopte pas avec une poignée d’appuis, mais plutôt avec l’unanimité.»

Philip Rodrigue-Comeau

Vous aimerez aussi

LogisVert: tout savoir sur les subventions d'Hydro-Québec
La commission
LogisVert: tout savoir sur les subventions d'Hydro-Québec
0:00
16:49
«C'est l'exemple d'un dossier qui ne coûte rien du budget et qui a un impact»
Le Québec maintenant
«C'est l'exemple d'un dossier qui ne coûte rien du budget et qui a un impact»
0:00
11:14
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Des robots québécois pour le ravitaillement, l'évacuation et la reconnaissance
Rattrapage
Avec la Défense canadienne
Des robots québécois pour le ravitaillement, l'évacuation et la reconnaissance
«Pour la majorité des gens, le pouvoir d'achat a augmenté» -Michèle Boisvert
Rattrapage
Ménages québécois entre 2019 et 2025
«Pour la majorité des gens, le pouvoir d'achat a augmenté» -Michèle Boisvert
Un revers symbolique pour le président américain
Rattrapage
Guerre en Iran
Un revers symbolique pour le président américain
«Le mauvais film des tarifs américains est de retour» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Économie mondiale
«Le mauvais film des tarifs américains est de retour» -Dimitri Soudas
«C'est l'exemple d'un dossier qui ne coûte rien du budget et qui a un impact»
Rattrapage
Futur projet de loi sur les boissons énergisantes
«C'est l'exemple d'un dossier qui ne coûte rien du budget et qui a un impact»
«Je suis éblouie par le talent de ces musiciens» -Guylaine Tremblay
Rattrapage
Concours musical international de Montréal
«Je suis éblouie par le talent de ces musiciens» -Guylaine Tremblay
«Je suis tannée que les femmes en politique aient des commentaires»
Rattrapage
Duhaime qualifie de «matante», Christine Fréchette
«Je suis tannée que les femmes en politique aient des commentaires»
L'acquittement a réglé l'aspect judiciaire, mais le malaise n'a jamais disparu
Rattrapage
Carter Hart, acquitté d'agressions sexuelles
L'acquittement a réglé l'aspect judiciaire, mais le malaise n'a jamais disparu
Félix Auger-Aliassime éliminé par Flavio Cobolli à Roland-Garros
Rattrapage
En quarts de finale
Félix Auger-Aliassime éliminé par Flavio Cobolli à Roland-Garros
Moins de voitures pour sécuriser les «quartiers-écoles»
Rattrapage
Rosemont–La Petite-Patrie
Moins de voitures pour sécuriser les «quartiers-écoles»
Vie de célébrité: «Ça ne m'avait jamais effleuré l'esprit»
Rattrapage
Marthe Laverdière présente J’ai dit oui
Vie de célébrité: «Ça ne m'avait jamais effleuré l'esprit»
600 bijoux dérobés dans des columbariums de Montréal
Rattrapage
Appel à la population
600 bijoux dérobés dans des columbariums de Montréal
Et si on laissait l’intelligence artificielle prendre le contrôle?
Rattrapage
Monde virtuel
Et si on laissait l’intelligence artificielle prendre le contrôle?
«Ça va être difficile de trouver de la main-d'oeuvre» -Michèle Boisvert
Rattrapage
Des milliards pour des projets et infrastructures
«Ça va être difficile de trouver de la main-d'oeuvre» -Michèle Boisvert