La nouvelle série documentaire de dix épisodes Deux tapons au Japon débutera lundi sur les ondes d'Évasion.

Ce voyage documenté mis en scène par animée par Benoît Roberge et Jean-Michel Dufaux, un duo aux rythmes et personnalités fort différents, offre un regard authentique, loin des circuits touristiques traditionnels et des influences des offices de tourisme.

De l'efficacité redoutable des transports à la rigueur culturelle nipponne, l'aventure promet d'être aussi drôle que divertissante.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, mardi au Québec maintenant.