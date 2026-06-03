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Futur projet de loi sur les boissons énergisantes

«C'est l'exemple d'un dossier qui ne coûte rien du budget et qui a un impact»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 juin 2026 17:33

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«C'est l'exemple d'un dossier qui ne coûte rien du budget et qui a un impact»
Le gouvernement du Québec souhaite déposer un projet de loi qui permettrait d’interdire aux moins de 16 ans l’achat de boissons énergisantes. / Pascal Huot / Adobe Stock

Le gouvernement du Québec souhaite déposer un projet de loi qui permettrait d’interdire aux moins de 16 ans l’achat de boissons énergisantes.

Cette idée fait suite au triste décès d’un jeune homme de 15 ans causé par l’interaction entre ce type de boisson et son médicament pour le TDAH.

Écoutez Nathalie Normandeau en discuter mercredi, lors de sa chronique politique au micro de Philippe Cantin.

«On a l'exemple d'un dossier qui est transpartisan. Qui peut être contre ça, à l'Assemblée nationale? Personne. Au Québec également, les seuls qui peuvent être contre, c'est les vendeurs et ceux qui produisent ces boissons. Alors, c'est une très bonne nouvelle et c'est un exemple d'un dossier qui ne coûte rien sur le plan budgétaire et qui a un impact dans la vie des jeunes des parents.»

Nathalie Normandeau

Autre sujet abordé: 

  • Rencontre entre Danielle Smith et Christine Fréchette

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