Futur projet de loi sur les boissons énergisantes

Le gouvernement du Québec souhaite déposer un projet de loi qui permettrait d’interdire aux moins de 16 ans l’achat de boissons énergisantes.

Cette idée fait suite au triste décès d’un jeune homme de 15 ans causé par l’interaction entre ce type de boisson et son médicament pour le TDAH.

Écoutez Nathalie Normandeau en discuter mercredi, lors de sa chronique politique au micro de Philippe Cantin.