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Duhaime qualifie de «matante», Christine Fréchette

«Je suis tannée que les femmes en politique aient des commentaires»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 juin 2026 16:46

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Je suis tannée que les femmes en politique aient des commentaires»
Julie Synder. / Graham Hughes / La Presse canadienne

Le chef du Parti conservateur Éric Duhaime a récemment qualifié de «matante», Christine Fréchette, la première ministre du Québec, un commentaire qui a poussé Julie Snyder à réagir sur les réseaux sociaux.

Écoutez l’animatrice s’exprimer au sujet du traitement des femmes en politique, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

«Je suis tannée que les femmes en politique aient des commentaires. C’est deux poids, deux mesures. On affuble les femmes en politique de commentaires vraiment plus dégradants. Pourquoi on critique plus le look des femmes que celui des hommes? Ou une ministre qui brasse son cabinet? Ah ben, on va dire qu’elle a mauvais caractère, alors qu’il y a un ministre qui fait ça, on dira qu’il a de la vision.»

Julie Snyder

Elle aborde également l’attitude paternaliste de certains politiciens vis-à-vis des femmes au pouvoir ou en situation de supériorité.

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