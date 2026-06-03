Duhaime qualifie de «matante», Christine Fréchette

Le chef du Parti conservateur Éric Duhaime a récemment qualifié de «matante», Christine Fréchette, la première ministre du Québec, un commentaire qui a poussé Julie Snyder à réagir sur les réseaux sociaux.

Écoutez l’animatrice s’exprimer au sujet du traitement des femmes en politique, mercredi, au micro de Philippe Cantin.