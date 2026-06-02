Qu’est-ce qui se passerait si on laissait l’intelligence artificielle prendre le contrôle d’un monde virtuel?

C’est ce qu'ont tenté des chercheurs et ça ne s’est pas bien passé…

Écoutez à ce sujet Ravy Por, experte en intelligence artificielle, au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

Les chercheurs ont mené une expérience avec cinq univers virtuels, révélant des comportements variés : crimes, suicides, mais aussi paix et démocratie (Claude, d’Anthropic).

L’experte souligne l’influence des valeurs organisationnelles sur l’IA, mentionne l’initiative canadienne pour développer des modèles linguistiques adaptés au contexte québécois, et évoque le retard du Canada en adoption de l’IA, tout en restant optimiste quant à un encadrement responsable.