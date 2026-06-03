Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) lance un appel à la population pour retrouver les familles des propriétaires de plusieurs centaines de bijoux qui ont été volés dans des columbariums de la région de Montréal.

Les policiers ont pu arrêter les deux voleurs en flagrant délit au terme d’une enquête de quelques semaines. Une perquisition à leur domicile a permis de mettre la main sur ces objets de valeur dérobés à des défunts.

Ils parvenaient à dévisser les niches des columbariums de façon à ce qu’on ne puisse pas distinguer les dégâts.

Écoutez le commandant Sylvain Dumouchel, chef du Service des enquêtes régionales Ouest au SPVM, au micro de Philippe Cantin.