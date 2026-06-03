En quarts de finale

Le joueur de tennis Félix Auger-Aliassime a été éliminé par Flavio Cobolli en quart de finale du tournoi de Roland-Garros.
Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier en discuter mercredi au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«Ce qui fait mal, c'est qu'il avait remporté la première manche. Et Flavio Cobolli, c'est un joueur italien qui n'est pas super jeune, pas super vieux non plus, 24 ans, classé 14ᵉ au monde, 10ᵉ tête de série. Donc c'est un joueur qui était quand même à la portée de Félix Auger-Aliassime.»