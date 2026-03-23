L’acteur Pierre-Yves Cardinal reprend le flambeau de François Arnaud pour la deuxième saison de la populaire série policière Mr Big, disponible sur la plateforme illico+.

Dans ce rôle de Jeff Sauvageau, il incarne un agent d'infiltration au sein d'une escouade spécialisée dans la méthode d'enquête «Mr. Big», une technique consistant à créer une mise en scène complexe pour soutirer des aveux à des criminels.

Écoutez le comédien qui, en direct de la France, se confie sur ce nouveau défi en compagnie de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp et de l'animateur Philippe Cantin lundi au Québec maintenant.