Déficit de 50 millions $ d'ici 10 ans

Le rapport des anciens ministres Monique Jérôme-Forget et de Nicolas Marceau faisant état d'un déficit de 50 millions de dollars pour l'entretien des infrastructures municipales fait écho auprès de l'Union des municipalités du Québec, qui réclame davantage de soutien de la part du gouvernement.

Lors du dernier congrès de l'UMQ, les membres présents ont voté à l'unanimité l'enjeu de l'entretient des infrastructures comme étant la priorité numéro un du monde municipal au cours de la prochaine année.

Écoutez Guillaume Tremblay, maire de Mascouche et président de l'Union des municipalités du Québec, faire le point sur la situation, jeudi, au micro de Philippe Cantin.