Déficit de 50 millions $ d'ici 10 ans

Le rapport des anciens ministres Monique Jérôme-Forget et de Nicolas Marceau faisant état d'un déficit de 50 millions de dollars pour l'entretien des infrastructures municipales fait écho auprès de l'Union des municipalités du Québec, qui réclame davantage de soutien de la part du gouvernement.
Lors du dernier congrès de l'UMQ, les membres présents ont voté à l'unanimité l'enjeu de l'entretient des infrastructures comme étant la priorité numéro un du monde municipal au cours de la prochaine année.
Écoutez Guillaume Tremblay, maire de Mascouche et président de l'Union des municipalités du Québec, faire le point sur la situation, jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«On a un rapport qui vient nous dire qu'on a un déficit d'entretien de nos infrastructures d'ici dix ans, de plus de 50 milliards de dollars. Ce n'est pas rien. On espère ardemment qu'on va être entendus de la part du gouvernement du Québec, mais aussi de la part des partis politiques qui peuvent prendre le pouvoir à la prochaine élection provinciale [...] Si on veut attaquer au problème des infrastructures et le voir de front, malheureusement, ça prend des sommes.»