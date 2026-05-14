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Mise en garde de Xi Jinping à Donald Trump

Taïwan: «Mêlez-vous de vos affaires» -Valérie Beaudoin

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 mai 2026 17:44

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Taïwan: «Mêlez-vous de vos affaires» -Valérie Beaudoin
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le sommet entre Donald Trump et Xi Jinping monopolise l'attention sur la scène politique internationale.

Écoutez l'analyste et chercheuse de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet et plusieurs autres au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • L'importance des relations sino-américaines pour le Canada;
  • Donald Trump louange son hôte, mais le ton de Xi Jinping n'est pas le même;
  • Le président chinois prévient les Américains de ne pas se mêler des relations avec Taïwan;
  • On parle de l’Iran, du détroit d’Ormuz, les échanges commerciaux et la guerre tarifaire;
  • Marco Rubio, sanctionné par la Chine en 2020 pour ses critiques sur les Ouïghours, accompagne Trump, illustrant des subtilités diplomatiques.
  • Kevin Warsh remplace Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine, soulevant des inquiétudes sur l’indépendance monétaire face à Trump.

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