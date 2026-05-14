Mise en garde de Xi Jinping à Donald Trump

Le sommet entre Donald Trump et Xi Jinping monopolise l'attention sur la scène politique internationale.
Écoutez l'analyste et chercheuse de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet et plusieurs autres au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- L'importance des relations sino-américaines pour le Canada;
- Donald Trump louange son hôte, mais le ton de Xi Jinping n'est pas le même;
- Le président chinois prévient les Américains de ne pas se mêler des relations avec Taïwan;
- On parle de l’Iran, du détroit d’Ormuz, les échanges commerciaux et la guerre tarifaire;
- Marco Rubio, sanctionné par la Chine en 2020 pour ses critiques sur les Ouïghours, accompagne Trump, illustrant des subtilités diplomatiques.
- Kevin Warsh remplace Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine, soulevant des inquiétudes sur l’indépendance monétaire face à Trump.