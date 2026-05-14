Des risques pour votre vie privée?

Le projet de loi fédéral C-22 suscite de vives inquiétudes quant à la protection de la vie privée et de la confidentialité des données numériques.

Visant à faciliter l'accès des autorités policières aux appareils mobiles dans le cadre d'enquêtes criminelles, cette mesure est perçue par plusieurs experts comme une porte ouverte à d'éventuels abus de pouvoir et à des vulnérabilités accrues pour les citoyens.

Écoutez l'expert en cybersécurité Steve Waterhouse faire le point, jeudi après-midi, au Québec maintenant.