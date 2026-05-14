Ottawa a dévoilé sa nouvelle stratégie nationale pour une économie canadienne et électrifiée. Un plan extrêmement ambitieux.
Doubler la capacité et la production du réseau électrique, renforcer l'interconnexion des réseaux provinciaux et construire de nouvelles lignes de transport d'énergie.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Ottawa veut doubler la production d’électricité au Canada d’ici 2050
- Le Wall Street Journal a publié un article sur la fuite des cerveaux chinois des États-Unis. Un phénomène en croissance lié au passage de la Chine de pays qui copie, à celui d’un pays qui innove.
- Une étude de statistique Canada qui nous apprend que le Canada également perd un certain nombre de gradués.