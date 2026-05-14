Ottawa a dévoilé sa nouvelle stratégie nationale pour une économie canadienne et électrifiée. Un plan extrêmement ambitieux.

Doubler la capacité et la production du réseau électrique, renforcer l'interconnexion des réseaux provinciaux et construire de nouvelles lignes de transport d'énergie.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

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