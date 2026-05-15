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Rap

«Iceman», le nouvel album de Drake: vengeance subtile ou simple coup marketing?

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 mai 2026 06:46

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Iceman», le nouvel album de Drake: vengeance subtile ou simple coup marketing?
Marie-Christine Proulx / Cogeco Média

La guerre froide entre Drake et Kendrick Lamar semble loin d'être terminée. Alors que le rappeur torontois vient de lancer son album très attendu, Iceman, tous les regards se tournent vers les paroles pour y déceler une réponse aux attaques cinglantes du printemps 2024.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Marie-Christine Proulx commenter ce nouvel opus de l'artiste torontois, vendredi, à Lagacé le matin.

Selon la chroniqueuse, bien que les références à Lamar soient subtiles et indirectes, l'album marque un retour aux sources avec un style « rap pur », s'éloignant de la pop commerciale habituelle.

Autre sujet abordé

  • La découverte de Kevin Morby: un artiste au style folk-rock introspectif comparé à Bob Dylan et Tom Petty, qui sera en spectacle à Montréal le 6 juin prochain au Théâtre Beanfield.

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