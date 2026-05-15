La guerre froide entre Drake et Kendrick Lamar semble loin d'être terminée. Alors que le rappeur torontois vient de lancer son album très attendu, Iceman, tous les regards se tournent vers les paroles pour y déceler une réponse aux attaques cinglantes du printemps 2024.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Marie-Christine Proulx commenter ce nouvel opus de l'artiste torontois, vendredi, à Lagacé le matin.

Selon la chroniqueuse, bien que les références à Lamar soient subtiles et indirectes, l'album marque un retour aux sources avec un style « rap pur », s'éloignant de la pop commerciale habituelle.

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