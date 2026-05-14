Coupe du monde de soccer

Le spectacle de la mi-temps de la finale de la FIFA, qui se tiendra le 19 juillet prochain au MetLife Stadium, au New Jersey, s'annonce historique.

Sous la supervision de Chris Martin (Coldplay), des icônes mondiales telles que Shakira, Madonna et le groupe sud-coréen BTS monteront sur scène pour un événement qui devrait attirer des centaines de millions de téléspectateurs.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp détailler les préparatifs de ce spectacle d'envergure, jeudi après-midi, au Québec maintenant.