La relance de l'usine de meubles Bestar a été confirmée par l'autorisation de vente de l'usine de Lac-Mégantic par le juge Louis Marquis de la Cour supérieure.

Le nouveau groupe d’investisseurs permet ainsi à 157 employés de retrouver leur emploi après une menace de faillite due aux tarifs américains et à l’inflation.

Écoutez à ce sujet la mairesse de Lac-Mégantic Julie Morin au micro de Philippe Cantin.

Cette mobilisation locale, soutenue par des acteurs économiques et la municipalité, a un impact positif sur le parc industriel et la communauté, illustrant la résilience de Lac-Mégantic et l’importance d’acheter québécois pour soutenir l’économie régionale face aux défis internationaux.