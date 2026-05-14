Victoire de 6-3 dans le 5e match

Trois fois, les Sabres ont pris les devants. Chaque fois, les Canadiens de Montréal ont riposté et ils ont ajouté trois buts supplémentaires, jeudi, pour arracher un triomphe de 6-3 à Buffalo.
Le Tricolore prend ainsi les devants 3-2 dans la demi-finale de l’Association de l’Est. Les hommes de Martin St-Louis pourront éliminer leurs adversaires, samedi soir, au Centre Bell.
Pas moins de 11 joueurs des Canadiens se sont inscrits sur la feuille de pointage.
Cole Caufield (4e), avec un troisième but en autant de rencontres, Alexandre Texier (3e), Josh Anderson (3e), Jake Evans (1er), Nick Suzuki (4e) et - enfin! - Ivan Demidov (1er) ont fait mouche pour la formation montréalaise. Suzuki a ajouté deux passes, Demidov une, tandis que Juraj Slafkovsky (3), Lane Hutson (2) et Phillip Danault (2) ont fait le plein de mentions d’aide.
Jakub Dobes, qui avait semblé secoué en accordant un but facile en première période (le troisième des Sabres) -, s'est brillamment repris par la suite. Son arrêt face à Tage Thompson en échappée en début de deuxième période a mis la table pour l'irrésistible retour des Canadiens.
Si le Tricolore a su revenir de l'arrière chaque fois qu'il le fallait, les Sabres ont complètement perdu leurs moyens lorsque Anderson a créé l'égalité 3-3. Les hommes en bleu, blanc et rouge ont finalement marqué quatre buts sans riposte.
Dobes a finalement face à 36 rondelles. Les Canadiens ont marqué deux buts lors de jeux de puissance (100 % de réussite) et ils ont dominé dans les cercles de mises en jeu (55.9 %). Les hommes de Martin St-Louis ont plus que doublé les Sabres pour les rondelles bloquées (25-11).
Jason Zucker (1er), Josh Doan (3e) et Konsta Helenius (1er) ont fait mouche pour les Sabres. Lindy Ruff a retiré Ukko-Pekka Luukkonen après deux périodes au profit d'Alex Lyon. Les deux gardiens ont vu 26 rondelles dirigées vers eux.
Rondelle à tête chercheuse
Les deux équipes se lancent à fond et les Sabres s'inscrivent rapidement à la marque, après deux minutes de jeu, lorsqu'une rondelle décochée près de la ligne bleue des Canadiens se fraie un chemin dans la circulation lourde et est déviée par Phillip Danault et par Jason Zucker. Jakub Dobes n'a jamais vu le tir.
Les Canadiens mettent de la pression sur les défenseurs des Sabres et cela mène à une perte de possession de la rondelle. En un claquement de doigts, le premier trio des Canadiens créé l'égalité par l'entremise de Cole Caufield, à 6:31.
La réplique des Sabres ne se fait pas attendre. Un but qui ressemble à leur première réussite, d'ailleurs, avec une rondelle qui évite quelques joueurs et qui est touchée au passage par Josh Doan.
Parlant de réplique, celle des Canadiens est fulgurante. Neuf secondes plus tard, le Tricolore crée l'égalité. Le but va à la fiche d'Alexandre Texier, la rondelle ayant dévié sur son patin.
Les Sabres reprennent les devants pour une troisième fois, à 10:15, lorsque le tir de Konsta Helenius déjoue Dobes qui, cette fois, voyait parfaitement le jeu.
Un très mauvais but et le jeune gardien semble ébranlé.
Si les Sabres ont l'initiative dans la deuxième portion de l'engagement, Mathias Samuelsson touche une rondelle centrée par Nick Suzuki en direction de Cole Caufield afin d'empêcher le franc-tireur des Canadiens de créer l'égalité dans les derniers instants de la période.
Les Sabres embouteillent les Canadiens dans leur zone en début d'engagement et Dobes sauve les meubles en stoppant Tage Thompson qui se présente seul devant lui.
Les Canadiens créent l'égalité à 8:01 lorsque Lane Hutson fait son spectacle sur le flanc gauche avant de faire une passe transversale qui trouve Josh Anderson qui arrivait tel un poids lourd du côté droit: 3-3.
Une passe millimétrée d'Alexandre Carrier offre une occasion en or à Iva Demidov, mais Ukko-Pekka Luukkonen fait un bel arrêt.
Demidov se reprend de belle façon après que le Tricolore ait résisté à quatre contre cinq. Le Russe arrive à pleine vitesse sur l'aile droite, il feinte un défenseur et tire sur le gardien des Sabres qui laisse passer la rondelle. Jake Evans, qui joue une deuxième période de feu, pousse le disque au-delà de la ligne rouge, à 16:15.
Thompson s'offre ensuite un inutile double-échec aux dépens d'Evans et le Tricolore ne rate pas son coup à son premier jeu de puissance de la soirée.
Nick Suzuki, avec un tir foudroyant, donne deux buts d'avance au Tricolore, à 17:33.
L'entraîneur Lindy Ruff envoie Alex Lyon devant le filet à la place de Luukkonen au début de la troisième période et ce dernier peut dire merci à son poteau quelques instants plus tard, quand une rondelle décochée par Slafkovsky s'écrase dessus.
Demidov est partout. Une de ses poussées au filet oblige le défenseur Rasmus Dahlin à le faucher. Et lors de l'avantage numérique qui suit, c'est le Russe qui fait scintiller la lumière rouge avec un but tellement espéré, à 3:32.
Il reste un peu plus de six minutes à disputer à la troisième période lorsque Lindy Ruff retire son gardien.
À six contre cinq et même à six contre quatre, rien à faire pour les Sabres, qui ne marquent pas de but en dépit de 20 tirs (!) durant l'engagement.
Les Canadiens reviennent à Montréal avec une avance de 3-2 dans la série.