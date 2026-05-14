Victoire de 6-3 dans le 5e match

Trois fois, les Sabres ont pris les devants. Chaque fois, les Canadiens de Montréal ont riposté et ils ont ajouté trois buts supplémentaires, jeudi, pour arracher un triomphe de 6-3 à Buffalo.

Le Tricolore prend ainsi les devants 3-2 dans la demi-finale de l’Association de l’Est. Les hommes de Martin St-Louis pourront éliminer leurs adversaires, samedi soir, au Centre Bell.

Pas moins de 11 joueurs des Canadiens se sont inscrits sur la feuille de pointage.

Cole Caufield (4e), avec un troisième but en autant de rencontres, Alexandre Texier (3e), Josh Anderson (3e), Jake Evans (1er), Nick Suzuki (4e) et - enfin! - Ivan Demidov (1er) ont fait mouche pour la formation montréalaise. Suzuki a ajouté deux passes, Demidov une, tandis que Juraj Slafkovsky (3), Lane Hutson (2) et Phillip Danault (2) ont fait le plein de mentions d’aide.

Jakub Dobes, qui avait semblé secoué en accordant un but facile en première période (le troisième des Sabres) -, s'est brillamment repris par la suite. Son arrêt face à Tage Thompson en échappée en début de deuxième période a mis la table pour l'irrésistible retour des Canadiens.

Si le Tricolore a su revenir de l'arrière chaque fois qu'il le fallait, les Sabres ont complètement perdu leurs moyens lorsque Anderson a créé l'égalité 3-3. Les hommes en bleu, blanc et rouge ont finalement marqué quatre buts sans riposte.

Dobes a finalement face à 36 rondelles. Les Canadiens ont marqué deux buts lors de jeux de puissance (100 % de réussite) et ils ont dominé dans les cercles de mises en jeu (55.9 %). Les hommes de Martin St-Louis ont plus que doublé les Sabres pour les rondelles bloquées (25-11).

Jason Zucker (1er), Josh Doan (3e) et Konsta Helenius (1er) ont fait mouche pour les Sabres. Lindy Ruff a retiré Ukko-Pekka Luukkonen après deux périodes au profit d'Alex Lyon. Les deux gardiens ont vu 26 rondelles dirigées vers eux.

Rondelle à tête chercheuse

Les deux équipes se lancent à fond et les Sabres s'inscrivent rapidement à la marque, après deux minutes de jeu, lorsqu'une rondelle décochée près de la ligne bleue des Canadiens se fraie un chemin dans la circulation lourde et est déviée par Phillip Danault et par Jason Zucker. Jakub Dobes n'a jamais vu le tir.

Les Canadiens mettent de la pression sur les défenseurs des Sabres et cela mène à une perte de possession de la rondelle. En un claquement de doigts, le premier trio des Canadiens créé l'égalité par l'entremise de Cole Caufield, à 6:31.