PSPP espionné par Ottawa?

Est-ce que le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a raison de dire qu'il est peut-être espionné par Ottawa?

Écoutez à ce sujet l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.

L'analyste estime qu'il est plus probable que la Chine - par le biais de TikTok - espionne PSPP qu'Ottawa;

Pourquoi? Parce que depuis 1984, le SCRS, et non la GRC, gère le renseignement intérieur, limité par la loi à l’espionnage étranger et au terrorisme.

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