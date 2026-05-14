PSPP espionné par Ottawa?

Est-ce que le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a raison de dire qu'il est peut-être espionné par Ottawa?
Écoutez à ce sujet l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.
L'analyste estime qu'il est plus probable que la Chine - par le biais de TikTok - espionne PSPP qu'Ottawa;
Pourquoi? Parce que depuis 1984, le SCRS, et non la GRC, gère le renseignement intérieur, limité par la loi à l’espionnage étranger et au terrorisme.
L'autre sujet discuté
- On analyse la décision judiciaire en Alberta sur le référendum d’indépendance, soulignant l’importance du devoir de consultation autochtone et les implications potentielles pour le Québec.