En lien avec l'affaire Julien Lacroix

Le président de Juste pour rire, Sylvain Parent-Bédard, est sorti de son mutisme jeudi pour faire amende honorable concernant la décision controversée de produire le spectacle de Julien Lacroix.

Écoutez le président de Juste pour rire, Sylvain Parent-Bédard, commenter la situation au Québec maintenant jeudi.

M. Parent-Bédard a admis avoir commis une erreur majeure en sous-estimant l'impact sociétal d'une telle collaboration. Il a expliqué avoir voulu offrir une seconde chance à l'humoriste, mais reconnaît que cette décision a ravivé des blessures et suscité une colère légitime au sein de l'industrie et du public.

Le groupe Juste pour rire souhaite maintenant se positionner comme un leader du changement et se doter d'outils concrets pour faire face à des situations aussi sensibles à l'avenir.